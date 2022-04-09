Лібералізація торговельних шляхів, постачання технологій та зброї: про що домовилися Зеленський та Джонсон у Києві

Сьогодні, 9 квітня, до Києва прибув прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Президент України Володимир Зеленський уже назвав зустріч з ним тет-а-тет “більш ніж плідною”.

Україна та Велика Британія домовилися посилювати співпрацю міжнародної антивоєнної коаліції, щоб зупинити злочинну війну Росії проти нашої суверенної держави.

Мирні домовленості мають передбачати механізм дієвих гарантій. Ми розраховуємо на те, що Лондон відіграватиме у цьому процесі ключову роль, і досягнення миру в Україні буде нашою спільною майбутньою перемогою. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Про це заявив Зеленський на спільному брифінгу з Джонсоном. Він також подякував Британії за “потужну, пряму та зрозумілу” позицію щодо підтримки зброєю української армії.

Водночас прем’єр-міністр Об’єднаного Королівства визнав, що протягом останніх кількох тижнів світ віднайшов нових героїв, і ними стали українці.

Джонсон пообіцяв, що Велика Британія та партнери продовжать посилювати санкції проти Росії щотижня.

Ми не будемо обмежуватися замороженням активів чи санкціями проти олігархів, ми також вплинемо на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси. Ми надамо економічну підтримку Україні, безумовно, будемо надавати військову допомогу.

Головне зі звернення Джонсона:

Велика Британія зібрала 1,5 мільярда євро з партнерів протягом нещодавнього заходу для того, щоб залучити їх на підтримку України.

Європа зацікавлена у лібералізації торговельних зв’язків з Україною, що зміцнить економіку нашої держави.

Об’єднане Королівство хоче надати допомогу Україні з розмінуванням пасток, які залишають по собі російські окупанти.

Велика Британія та партнери постачатимуть нам обладнання, технології, ноу-хау, розвідувальну інформацію, щоб Україна ніколи не піддавалася вторгненню, шантажу чи зовнішній загрозі.

Об’єднане Королівство також допомагає розв’язати гуманітарну кризу, яка виникла в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Читай, як Велика Британія приймає біженців з України.