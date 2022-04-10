ВСУ отражают атаки на Донбассе: ситуация на фронте и потери врага 10 апреля

Уже 46 дней украинцы, как один, бок о бок защищают свои границы от российских орков. И нам это удается!

За прошедшие сутки наши воины отразили восемь атак рашистов в Донецкой и Луганской областях, а Воздушные силы ВСУ уничтожили 13 вражеских целей в небе. Генштаб ВСУ делится оперативной информацией о состоянии на фронте 10 апреля.

Потери россиян за время войны

личный состав — около 19 300 человек;

танки — 722 ед;

боевые бронированные машины — 1 911 ед;

артиллерийские системы — 342 ед;

РСЗО — 108 ед;

средства ПВО — 55 ед;

самолеты — 152 ед;

вертолеты — 137 ед;

автомобильная техника — 1 384 ед;

корабли/катера — 7 ед;

цистерны из ГСМ — 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 шт.;

специальная техника — 25 шт.;

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 шт.

Ситуация на фронте по направлениям

На Слобожанском направлении россияне частично блокируют и обстреливают Харьков, пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Изюма .

направлении россияне частично блокируют и обстреливают Харьков, пытаются прорвать оборону ВСУ в районе . В Донецком и Таврическом районах враг обстреливает большинство направлений, пытается установить полный контроль над Мариуполем .

и районах враг обстреливает большинство направлений, пытается установить полный контроль над . На Южнобужском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над Александровкой, однако успеха не имел. Продолжается артиллерийный обстрел Нововоронцовки, Марьянского, Новогригоровки и Шевченко.

направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над Александровкой, однако успеха не имел. Продолжается артиллерийный обстрел Нововоронцовки, Марьянского, Новогригоровки и Шевченко. На временно занятых территориях Харьковской , Запорожской и Херсонской областей россияне развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники. Тем не менее, им не хватает квалифицированного врачебного персонала и медикаментов.

, и областей россияне развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники. Тем не менее, им не хватает квалифицированного врачебного персонала и медикаментов. Вблизи Мелитополя (Запорожская область) российские захватчики обыскивают жилья гражданского населения и допрашивают местных о личных данных близких родственников, пытаются найти информацию об украинских военных.

Тем временем в Киевской, Черниговской и Сумской областях полиция и правозащитные организации продолжают фиксировать доказательства преступлений россиян в освобожденных населенных пунктах. Смотри, почему жертвы среди местного населения не были случайными.