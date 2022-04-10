ВСУ отражают атаки на Донбассе: ситуация на фронте и потери врага 10 апреля

Уже 46 дней украинцы, как один, бок о бок защищают свои границы от российских орков. И нам это удается!
За прошедшие сутки наши воины отразили восемь атак рашистов в Донецкой и Луганской областях, а Воздушные силы ВСУ уничтожили 13 вражеских целей в небе. Генштаб ВСУ делится оперативной информацией о состоянии на фронте 10 апреля.
Тем временем в Киевской, Черниговской и Сумской областях полиция и правозащитные организации продолжают фиксировать доказательства преступлений россиян в освобожденных населенных пунктах. Смотри, почему жертвы среди местного населения не были случайными.