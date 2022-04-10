Взрывы в Днепре: уничтожен аэродром и инфраструктура

Российские военные нанесли по Днепру новый, четвертый ракетный удар. Обстрелы продолжаются с ночи. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом.
Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом.
После третьей атаки в аэропорту спасатели оказывали помощь раненым – пятеро из них пострадали. И цифры могут возрасти: Россия ударила ракетами во многих районах области.
В военной администрации отчитываются, что, несмотря на мощные ракетные атаки врагом, система противовоздушной обороны сработала хорошо — над областью сбили два вражеских беспилотника.
Представитель ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка заявила о последствиях ночной ракетной атаки:
Все пожары, возникавшие в результате обстрелов, были быстро ликвидированы нашими пожарными. В результате пожаров есть только один пострадавший в самом городе Днепр, на инфраструктурном объекте.
Все пожары, возникавшие в результате обстрелов, были быстро ликвидированы нашими пожарными. В результате пожаров есть только один пострадавший в самом городе Днепр, на инфраструктурном объекте.
Об общей ситуации на фронте и о позиции россиян рассказал заместитель руководителя ОП Алексей Арестович — читай в материале.