Взрывы в Днепре: уничтожен аэродром и инфраструктура

Российские военные нанесли по Днепру новый, четвертый ракетный удар. Обстрелы продолжаются с ночи. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом.

После третьей атаки в аэропорту спасатели оказывали помощь раненым – пятеро из них пострадали. И цифры могут возрасти: Россия ударила ракетами во многих районах области.

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Полностью разрушены Днепровский аэропорт и инфраструктура возле него.

В Звонецком оккупанты также обстреляли инфраструктуру.

В Павлограде полностью разрушен еще один промышленный объект. Там начался пожар, но пострадавших нет.

Также в Днепровском районе сгорело фермерское хозяйство.

В военной администрации отчитываются, что, несмотря на мощные ракетные атаки врагом, система противовоздушной обороны сработала хорошо — над областью сбили два вражеских беспилотника.

Представитель ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка заявила о последствиях ночной ракетной атаки:

Все пожары, возникавшие в результате обстрелов, были быстро ликвидированы нашими пожарными. В результате пожаров есть только один пострадавший в самом городе Днепр, на инфраструктурном объекте.

Об общей ситуации на фронте и о позиции россиян рассказал заместитель руководителя ОП Алексей Арестович — читай в материале.