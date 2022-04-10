Так уничтожать главную ударную силу всех могут только шпионы: Алексей Арестович о ситуации на фронте по состоянию на 10:04

Продолжаются 46 сутки активной фазы русско-украинской войны. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отчитался о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 10 апреля.

По его словам, противник едва удерживает два направления своего наступления – Мариуполь к северу зоны ООС. Ситуация в Мариуполе не меняется, там продолжаются тяжелые уличные бои.

Еще одно направление, где россияне пытались предпринимать тактически наступательные действия — населенный пункт Александровка Херсонской области. Успеха не имели и понесли потери. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Наши войска также продолжают контрнаступательные меры. ВСУ контролируют север Украины.

Тем не менее в районе Харькова противник сосредотачивает свои резервы, подтягивает ремонтные подразделения. Арестович отмечает: на нашей стороне даже погодные условия.

Прогноз погоды на ближайшие дни – осадки, во время которых противнику будет очень тяжело наступать.

Об общих потерях врага по состоянию на 10 апреля

Россия уже потеряла личный состав 19 300 человек. Среди тяжелой техники:

Танков: 722 единицы

Броневых машин: 1 911 единиц

Артиллерийских систем: 342 единицы

Реактивные системы залпового огня: 8 единиц

Читать по теме ВСУ отражают атаки на Донбассе: ситуация на фронте и потери врага 10 апреля Генштаб ВСУ делится оперативной информацией о состоянии на фронте и потерях россиян 10 апреля.

Также враг активно теряет свои самолеты, вертолеты и беспилотники.

Когда я смотрю, как Россия использует свои военно-космические силы, мне кажется, что в военном или политическом руководстве РФ сидят пять шпионов. Так уничтожать главную ударную силу всех своих вооруженных сил могут только шпионы.

Алексей Арестович также сообщил об изменениях в поведении боевых кораблей России, действующих в бассейне Черного моря.

По его словам, они начали зарисовывать свои бортовые номера. Как объяснил советник руководителя Офиса президента, это делается для того, чтобы скрыть свои потери во флоте.

Отдельно он обратился к украинским пограничникам со словами благодарности и уважения к их работе, которые первыми “встречали” вражеские танки.

В Мариуполе украинский пограничник взорвал себя в окружении россиян вместе с радиостанцией, чтобы она не добралась до оккупантов.

Последними словами с радиостанции были “Слава Украине!”

Низкий поклон и честь нашим пограничникам, – сказал Арестович.

А какая ситуация с эвакуационными направлениями на 10 апреля — читай в материале.