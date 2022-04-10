Эвакуация в Украине 10 апреля: гуманитарные коридоры и Укрзалізниця

В Украине продолжаются боевые действия, их интенсивность сосредоточена на востоке. Поэтому людям нужно эвакуироваться, чтобы находиться в безопасности.

В своем Telegram-канале вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о гуманитарных коридорах 10 апреля 2022 года, их девять.

Донецкая область

Мариуполь — Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Бердянск — Запорожье.

Токмак — Запорожье (место собрания: ул. Шевченко, 5).

Энергодар — Запорожье (место сбора автомобилей объявят местные власти).

Луганская область

Северодонецк — Бахмут (место собрания: проспект Химиков, 28).

Лисичанск — Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная — Бахмут (место собрания: ул. Первомайская, 42).

с. Горное — Бахмут (место собрания: ул. Гагарина, 13).

Рубежное — Бахмут.

Эвакуационные поезда Укрзалізниці

Укрзалізниця назначила на 10 апреля эвакуационные поезда с востока Украины.

Со станции Покровск пассажирские и электропоезда

№ 91 239 Покровск — Тернополь 10:00;

№ 91 235 Покровск — Черновцы 13:00;

№ 91 241 Покровск — Львов 14:00;

№ 91 233 Покровск — Львов 16:30.

Со станции Славянск

№ 45 Славянск — Ужгород 12:00;

№ 273 Славянск — Львов 14:00;

№ 137 Славянск — Хмельницкий 16:30;

№ 91 Славянск — Одесса 18:07.

Наша столица начинает оживать. Киевляне возвращаются домой на машинах, хотя Виталий Кличко просил подождать около недели.