Эвакуация в Украине 10 апреля: гуманитарные коридоры и Укрзалізниця

В Украине продолжаются боевые действия, их интенсивность сосредоточена на востоке. Поэтому людям нужно эвакуироваться, чтобы находиться в безопасности.
В своем Telegram-канале вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о гуманитарных коридорах 10 апреля 2022 года, их девять.
Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.
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Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.
Укрзалізниця назначила на 10 апреля эвакуационные поезда с востока Украины.
Наша столица начинает оживать. Киевляне возвращаются домой на машинах, хотя Виталий Кличко просил подождать около недели.