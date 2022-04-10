Евакуація в Україні 10 квітні: гуманітарні коридори та Укрзалізниця

В Україні тривають бойові дії, їх інтенсивність зосереджена на сході. Тож людям треба евакуюватися, щоб перебувати у безпеці.

У своєму Telegram-каналі віце-прем’єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про гуманітарні коридори 10 квітня 2022 року, їх дев’ять.

Донецька область

Маріуполь — Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Бердянськ — Запоріжжя.

Токмак — Запоріжжя (місце зборів: вул. Шевченка, 5).

Енергодар — Запоріжжя (місце збору автомобілів оголосить місцева влада).

Луганська область

Сєвєродонецьк — Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ — Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна — Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42).

с. Гірське — Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне — Бахмут.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 квітня Генштаб ЗСУ розповідає де точаться бої, а на яких напрямках може бути небезпечно станом на 10 квітня.

Евакуаційні потяги Укрзалізниці

Укрзалізниця призначила на 10 квітня евакуаційні поїзди зі сходу України.

Зі станції Покровськ пасажирські та електропоїзди:

№ 91 239 Покровськ — Тернопіль 10:00;

№ 91 235 Покровськ — Чернівці 13:00;

№ 91 241 Покровськ — Львів 14:00;

№ 91 233 Покровськ — Львів 16:30.

Зі станції Слов’янськ

№ 45 Слов’янськ — Ужгород 12:00;

№ 273 Слов’янськ — Львів 14:00;

№ 137 Слов’янськ — Хмельницький 16:30;

№ 91 Слов’янськ — Одеса 18:07.

Наша столиця починає оживати. Кияни повертаються додому на автівках, хоча Віталій Кличко просив почекати близько тижня.