Евакуація в Україні 10 квітні: гуманітарні коридори та Укрзалізниця

В Україні тривають бойові дії, їх інтенсивність зосереджена на сході. Тож людям треба евакуюватися, щоб перебувати у безпеці.
У своєму Telegram-каналі віце-прем’єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про гуманітарні коридори 10 квітня 2022 року, їх дев’ять.
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.
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Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.
Укрзалізниця призначила на 10 квітня евакуаційні поїзди зі сходу України.
Наша столиця починає оживати. Кияни повертаються додому на автівках, хоча Віталій Кличко просив почекати близько тижня.