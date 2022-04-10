Україна

Так нищити головну ударну силу можуть лише шпигуни: Олексій Арестович про ситуацію на фронті станом на 10.04

Вікторія Мельник, практикантка сайту 10 Квітня 2022, 15:39

Більше відео
Евакуаційні потяги 10.04
Евакуація в Україні 10 квітні: гуманітарні коридори та Укрзалізниця
Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 10.04.2022
ЗСУ відбивають атаки на Донбасі: ситуація на фронті та втрати ворога 10 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 квітня
0:03:44
Так нищити головну ударну силу можуть лише шпигуни: Олексій Арестович про ситуацію на фронті станом на 10.04
Це були не випадкові жертви! Поліція та правозахисники фіксують звірства окупантів
Дивитись більше

Останні відео
0:05:09
Олексій Арестович розповів про ситуацію н афронті станом на 10.04

Так нищити головну ударну силу можуть лише шпигуни: Олексій Арестович про ситуацію на фронті станом на 10.04
Як український Шахтар підтримав Україну та вшанував пам'ять загиблих дітей
176 іграшок створили сектор янголів. Як Шахтар вийшов на дружній матч у Греції
Білоруський хірург провів найскладнішу операція та витягнув кулю з серця українського військового
Народився у бронежилеті! Як українському військовому витягли кулю з серця
Евакуаційні потяги 10.04
Евакуація в Україні 10 квітні: гуманітарні коридори та Укрзалізниця
Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 10.04.2022
ЗСУ відбивають атаки на Донбасі: ситуація на фронті та втрати ворога 10 квітня
Борис Джонсон та Укрзалізниця
Я чув, вас тут називають “залізні люди”. Як Борис Джонсон звернувся до залізничників та “українізував” прізвище
Ситуація на дипломатичному фронті станом на 10 квітня
Мільярди євро допомоги та відновлення роботи посольств у Києві — добрі новини для України на дипломатичному фронті
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 квітня
0:03:44
Так нищити головну ударну силу можуть лише шпигуни: Олексій Арестович про ситуацію на фронті станом на 10.04
Це були не випадкові жертви! Поліція та правозахисники фіксують звірства окупантів
0:02:51
перехоплені розмови російський військових
Переконують рідних в абсурдності дій Путіна — нові перехоплені розмови російський військових
Більше відео
Як український Шахтар підтримав Україну та вшанував пам'ять загиблих дітей
Читати далі
176 іграшок створили сектор янголів. Як Шахтар вийшов на дружній матч у Греції

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь