Так нищити головну ударну силу можуть лише шпигуни: Олексій Арестович про ситуацію на фронті станом на 10.04

Триває 46 доба активної фази російсько-української війни. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович відзвітував про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 10 квітня.
За його словами, противник ледве втримує два напрямки свого наступу — Маріуполь на північ зони ООС. Ситуація в Маріуполі не змінюється, там тривають важкі вуличні бої.
Ще один напрямок, де росіяни намагалися робити тактично-наступальні дії — населений пункт Олександрівка Херсонської області. Успіху не мали і понесли втрати.
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Ще один напрямок, де росіяни намагалися робити тактично-наступальні дії — населений пункт Олександрівка Херсонської області. Успіху не мали і понесли втрати.
Наші війська також продовжують контрнаступальні заходи. ЗСУ контролюють північ України.
Фото: ДСНС Донецької області
Попри це, в районі Харкова противник зосереджує свої резерви, підтягує ремонтні підрозділи. Арестович запевняє, що на нашому боці навіть погодні умови.
Прогноз погоди на найближчі дні — опади, під час яких противнику буде дуже важко наступати.
Прогноз погоди на найближчі дні — опади, під час яких противнику буде дуже важко наступати.
Росія уже втратила особового складу 19 300 осіб. Серед важкої техніки:
Також ворог активно втрачає свої літаки, гелікоптери та безпілотники.
Коли я дивлюсь, як Росія використовує свої військово-космічні сили, мені здається, що у воєнному або політичному керівництві РФ сидить п’ять шпигунів. Так нищити головну ударну силу всіх своїх збройних сил можуть лише шпигуни.
Коли я дивлюсь, як Росія використовує свої військово-космічні сили, мені здається, що у воєнному або політичному керівництві РФ сидить п’ять шпигунів. Так нищити головну ударну силу всіх своїх збройних сил можуть лише шпигуни.
Олексій Арестович також повідомив про зміни у поведінці бойових кораблів Росії, які зараз діють в басейні Чорного моря.
За його словами, вони почали замальовувати власні бортові номери. Як пояснив радник керівника Офісу Президента, це робиться для того, аби приховати власні втрати у флоті.
Окремо він звернувся до українських прикордонників зі словами подяки та пошани їхній роботі, котрі першими “зустрічали” ворожі танки.
У Маріуполі український прикордонник підірвав себе в оточенні росіян разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася окупантам.
Останніми словами з радіостанції були “Слава Україні!”.
Низький уклін, шана і честь нашим прикордонникам, — сказав Арестович.
Низький уклін, шана і честь нашим прикордонникам, — сказав Арестович.
А яка ситуація із евакуаційними напрямками станом на 10 квітня — читай у матеріалі.