Так нищити головну ударну силу можуть лише шпигуни: Олексій Арестович про ситуацію на фронті станом на 10.04

Триває 46 доба активної фази російсько-української війни. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович відзвітував про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 10 квітня.

За його словами, противник ледве втримує два напрямки свого наступу — Маріуполь на північ зони ООС. Ситуація в Маріуполі не змінюється, там тривають важкі вуличні бої.

Ще один напрямок, де росіяни намагалися робити тактично-наступальні дії — населений пункт Олександрівка Херсонської області. Успіху не мали і понесли втрати. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Наші війська також продовжують контрнаступальні заходи. ЗСУ контролюють північ України.

Попри це, в районі Харкова противник зосереджує свої резерви, підтягує ремонтні підрозділи. Арестович запевняє, що на нашому боці навіть погодні умови.

Прогноз погоди на найближчі дні — опади, під час яких противнику буде дуже важко наступати.

Про загальні втрати ворога станом на 10 квітня

Росія уже втратила особового складу 19 300 осіб. Серед важкої техніки:

Танків: 722 одиниці

Броньових машин: 1 911 одиниць

Артилерійських систем: 342 одиниці

Реактивних систем залпового вогню: 8 одиниць

Також ворог активно втрачає свої літаки, гелікоптери та безпілотники.

Коли я дивлюсь, як Росія використовує свої військово-космічні сили, мені здається, що у воєнному або політичному керівництві РФ сидить п’ять шпигунів. Так нищити головну ударну силу всіх своїх збройних сил можуть лише шпигуни.

Олексій Арестович також повідомив про зміни у поведінці бойових кораблів Росії, які зараз діють в басейні Чорного моря.

За його словами, вони почали замальовувати власні бортові номери. Як пояснив радник керівника Офісу Президента, це робиться для того, аби приховати власні втрати у флоті.

Окремо він звернувся до українських прикордонників зі словами подяки та пошани їхній роботі, котрі першими “зустрічали” ворожі танки.

У Маріуполі український прикордонник підірвав себе в оточенні росіян разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася окупантам.

Останніми словами з радіостанції були “Слава Україні!”.

Низький уклін, шана і честь нашим прикордонникам, — сказав Арестович.

А яка ситуація із евакуаційними напрямками станом на 10 квітня — читай у матеріалі.