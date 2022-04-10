Смерчи и 66 обстрелов Харькова за день. Какая ситуация в городе 10 апреля

Харьков только за эти сутки обстреляли 66 раз, ранены девять человек. Оккупанты не прекращают уничтожать инфраструктуру города. По данным городских властей, в городе уже разрушены более 1700 домов.

Спальный микрорайон Салтовка с первого дня и по сегодня находится под вражескими обстрелами. Многоэтажки здесь стоят без окон, кое-где без стен. До сих пор в подвалах уничтоженных многоэтажек живут люди.

В другом микрорайоне, российские войска сбросили бомбу, взрыв которой разрушил даже подвал, где скрывались до сих пор не выехавшие из Харькова жители. Спасателям удалось достать из дома семерых жителей без серьезных травм.

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Местные жители говорят, что видели спускавшиеся на парашютах снаряды. Это Смерчи, после которых образуются воронки до пяти метров.

Также сегодня были слышны взрывы в Днепре — уничтожены аэропорт и инфраструктурные здания.