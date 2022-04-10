За тиждень на Київщині знешкодили тисячі боєприпасів: коли можна повертатися та куди звертатися для розмінування оселі

Кияни та жителі області, які виїхали в інші регіони через повномасштабну війну Росії проти України, тепер мають непереборне бажання бодай одним оком подивитися на свою домівку.

Голова Київської обласної військової адміністрації генерал Олександр Павлюк розповів, чи пускають людей крізь блокпости, а також куди звертатися для розмінування своєї оселі.

Зараз є велика небезпека для людей. Тільки за цей тиждень знешкоджено близько 11 тисяч боєприпасів: міни, пастки, розтяжки тощо. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Павлюк розповів, що українців, які хочуть перевірити свої домівки, на блокпостах пускають, проте у такому разі влада та військові не можуть гарантувати безпеку для цих людей.

Правоохоронці стежать за ситуацією з мародерством у столиці. До Києва прибуло близько 600 поліцейських з інших регіонів для контролю правопорядку та виловлення злочинців.

Якщо ж ви все-таки вирішили повернутися додому, то в жодному разі не можна наосліп заходити у будівлю — вона може бути замінована. Щоб убезпечити себе, зверніться до оперативного штабу військових, де постійно працюють представники ДСНС. У Київській області працюють 18 таких груп.

До кінця місяця ми хочемо зробити максимально так, що люди повернулися до своїх домівок, де це можливо, — зазначає генерал.

Тим часом у столиці відновлюються мости, автомобільні дороги, розміновуються будівлі та об’єкти інфраструктури.

Поки триває війна, не можна говорити про абсолютну безпечність навіть у тих регіонах, де немає активних бойових дій. Сьогодні, 10 квітня, у Дніпрі лунають вибухи з ночі. Російські військові завдали по місту новий, четвертий ракетний удар.