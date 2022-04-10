За неделю в Киевской области обезвредили тысячи боеприпасов: когда можно возвращаться и куда обращаться для разминирования дома

Киевляне и жители области, выехавшие в другие регионы из-за полномасштабной войны России против Украины, теперь имеют непреодолимое желание хотя бы одним глазом посмотреть на свой дом.

Глава Киевской областной военной администрации генерал Александр Павлюк рассказал, пускают ли людей через блокпосты, а также куда обращаться для разминирования своего дома.

Сейчас есть большая опасность для людей. Только за эту неделю обезврежено около 11 тысяч боеприпасов: мины, ловушки, растяжки. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Павлюк рассказал, что украинцев, желающих проверить свои дома, на блокпостах пускают, однако в таком случае власти и военные не могут обеспечить безопасность для этих людей.

Правоохранители следят за ситуацией с мародерством в столице. В Киев прибыло около 600 полицейских из других регионов для контроля за правопорядком и вылова преступников.

Если же вы все-таки решили вернуться домой, то ни в коем случае нельзя вслепую заходить в здание — оно может быть заминировано. Чтобы обезопасить себя, обратитесь в оперативный штаб военных, где постоянно работают представители ГСЧС. В Киевской области работает 18 таких групп.

До конца месяца мы хотим сделать максимально так, что люди вернулись в свои дома, где это возможно, — отмечает генерал.

Между тем, в столице восстанавливаются мосты, автомобильные дороги, разминируются здания и объекты инфраструктуры.

Пока идет война, нельзя говорить об абсолютной безопасности даже в тех регионах, где нет активных боевых действий. Сегодня, 10 апреля, в Днепре раздаются взрывы с ночи. Российские военные нанесли по городу новый, четвертый ракетный удар.