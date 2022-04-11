Війна робить Росію з кожним днем все більш токсичною. Нове звернення Зеленського до українців та всього світу

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян.
Завершується 47-й день російсько-української війни. Цього ганебного вторгнення, яке поступово викреслює Росію з міжнародних відносин. Робить її з кожним днем все більш токсичною.
– Тепер тільки питання часу, коли своїми ж діями, своїми ж воєнними злочинами російська армія примусить усіх у світі відмовитися від будь-яких зв’язків з російською державою, — додав президент.
Дивись повне відео звернення Зеленського 11 квітня:
Нагадаємо, ми так публікували сьогоднішнє звернення Зеленського до Південної Кореї.