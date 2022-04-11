Україна

Війна робить Росію з кожним днем все більш токсичною. Нове звернення Зеленського до українців та всього світу

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 12 Квітня 2022, 00:24
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