Крадуть гуманітарку та викрадають людей прямо на вулиці. Мер Мелітополя про ситуацію в місті

Чи не з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну в окупації досі залишається Мелітополь. Третині населення вдалось евакуюватися, місто на межі гуманітарної катастрофи.

Чинний міський голова Іван Федоров, який на собі відчув реалії російського полону, розповів, що відбувається в місті.

Наша держава у війні. Моє місто окуповане, тому я маю щодня робити все можливе й неможливе, щоб кожного дня робити щось, що буде наближати нас до перемоги. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Наприкінці тижня він разом з українською делегацією поїде до Брюсселя, щоб розповісти європейським політикам, що нині твориться в окупованому росіянами місті.

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Федоров каже, що у місті дуже складна ситуація з постачанням гуманітарних конвоїв. За півтора місяця окупації вдалося направити лише три гуманітарні конвої. Та й ці конвої викрадають російські війська й видаються за свою гуманітарку для картинки на їхньому ТБ.

Мер Мелітополя розповів про викрадення людей.

Їх крадуть просто на вулиці, приходять додому і кажуть всі одну причину — за фінансування Правого сектору.

В місті залишається близько 100 тис. українців, їх окупанти хочуть використати як живий щит, якщо українські військові відбиватимуть місто.

Попри окупацію, Мелітополь залишається опорним пунктом для евакуації людей з Маріуполя та Херсонської області до Запоріжжя. Мелітопольці й самі намагаються виїхати на підконтрольні Україні території.

Але це ще не всі звірства росіян. Російські війська використали отруйну речовину невідомого походження проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь. Раніше ми неодноразово розповідали, що робити у разі хімічної атаки. Нещодавно детально розповідали, що таке зарин та як захиститися.