Україна

Крадуть гуманітарку та викрадають людей прямо на вулиці. Мер Мелітополя про ситуацію в місті

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 12 Квітня 2022, 08:00

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