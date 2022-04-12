Украина

Воруют гуманитарку и похищают людей прямо на улице. Мэр Мелитополя о ситуации в городе

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 12 апреля 2022, 08:00

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0:07:40
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Война делает Россию с каждым днем ​​все токсичнее. Новое обращение Зеленского к украинцам и всему миру
0:00:57
Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу
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