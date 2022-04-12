Воруют гуманитарку и похищают людей прямо на улице. Мэр Мелитополя о ситуации в городе

Едва ли не с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину в оккупации до сих пор остается Мелитополь. Треть населения удалось эвакуироваться, город на грани гуманитарной катастрофы.

Действующий городской голова Иван Федоров, ощутивший на себе реалии русского плена, рассказал, что происходит в городе.

Наше правительство в войне. Мой город оккупирован, поэтому я должен каждый день делать все возможное и невозможное, чтобы каждый день делать что-то, что будет приближать нас к победе. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

В конце недели он вместе с украинской делегацией поедет в Брюссель, чтобы рассказать европейским политикам, что сейчас творится в оккупированном россиянами городе.

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Федоров говорит, что в городе очень сложная ситуация со снабжением гуманитарных конвоев. За полтора месяца оккупации удалось направить только три гуманитарных конвоя. И эти конвои похищают русские войска и выдаются за свою гуманитарку для картинки на их ТВ.

Мэр Мелитополя рассказал о похищении людей.

Их воруют прямо на улице, приходят домой и говорят все одну причину — за финансирование Правого сектора.

В городе остается около 100 тыс. украинцев, их оккупанты хотят использовать как живой щит, в случае, если украинские военные будут отражать город.

Несмотря на оккупацию, Мелитополь остается опорным пунктом для эвакуации людей из Мариуполя и Херсонской области в Запорожье. Мелитопольцы и сами пытаются уехать на подконтрольные Украине территории.

Но это еще не все зверства россиян. Российские войска использовали ядовитое вещество неизвестного происхождения против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе. Раньше мы неоднократно рассказывали, что делать в случае химической атаки. Недавно подробно рассказывали, что такое зарин и как защититься.