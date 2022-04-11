Кім розповів про новий удар по Миколаєву та поділився жартом про орків

Надвечір неділі, 10 квітня, в Миколаєві прогримів потужний вибух. Його почули мешканці з різних районів міста.

Про ситуацію в Миколаєві розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Вчора вночі бахнуло, всі про це писали. Приховувати не буду — там ракети, — зазначив він. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Віталій Кім каже: російські військові вдарили по підприємству Катару, що розміщується на території області. На щастя, минулося без жертв.

Постраждав один охоронець від розбитого скла та два порожні ангари.

Крім того, Кім розповів новий жарт про російських військових, що скаліченими повертаються з війни в Україні, та наголосив, що зараз воювати їдуть лише ті, хто не має доступу до інтернету, вихідці з російської глибинки — Якутія, Мурманськ тощо.

Детальніше — у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що росіяни почали скидати на Харків ракети на парашутах. Нищівні обстріли міста продовжуються.