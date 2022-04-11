Ким рассказал о новом ударе по Николаеву и поделился шуткой об орках

Вечером воскресенья, 10 апреля, в Николаеве прогремел мощный взрыв. Его слышали жители разных районов города.
О ситуации в Николаеве рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким.
Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду — там ракеты, — отметил он.
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Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду — там ракеты, — отметил он.
Виталий Ким говорит: российские военные ударили по предприятию Катара, которое находится на территории области. К счастью, обошлось без жертв.
Пострадал один охранник от осколков стекла и два пустых ангара.
Кроме того, Ким поделился новой шуткой о российских военных, которые искалеченными возвращаются с войны в Украине, и подчеркнул, что сейчас воевать едут только те, кто не имеет доступа к интернету, выходцы из российской глубинки — Якутия, Мурманск и т.д.
Подробнее — в видео.
Напомним, ранее мы рассказывали, что россияне начали сбрасывать на Харьков ракеты на парашютах. Сокрушительные обстрелы города продолжаются.