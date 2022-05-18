Розповіді

Партизанське військо з одного пенсіонера! Як чоловік знешкоджував ворожу техніку та крав снаряди росіян

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 18 Травня 2022, 08:00
Пенсіонер, що партизанив на Харківщині

Більше новин
Приазовська вишиванка
Дерево життя та птах, що летить угору — як маріупольці розробили Приазовську вишивку
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа продовжили та що треба знати
Руйнування після вибухів у Дніпрі
Потужні вибухи у Дніпрі та Харкові: що відомо та які руйнування
Кияни пересідають на велосипеди як вплинула паливна криза
Київ пересідає на велосипеди та електротранспорт — чи пішла паливна криза на користь
Дивитись більше

Матеріали по темі

воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа продовжили та що треба знати
Руйнування після вибухів у Дніпрі
Потужні вибухи у Дніпрі та Харкові: що відомо та які руйнування
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 18 травня
Історія окупації села Ягідне на Чернігівщині
Чотири сотні людей у шкільному підвалі: історія окупації села Ягідне на Чернігівщині

Відео
воєнний стан в Україні

Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа продовжили та що треба знати
Руйнування після вибухів у Дніпрі
Потужні вибухи у Дніпрі та Харкові: що відомо та які руйнування
0:02:41
Кияни пересідають на велосипеди як вплинула паливна криза
Київ пересідає на велосипеди та електротранспорт — чи пішла паливна криза на користь
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 18 травня
0:05:02
Історія окупації села Ягідне на Чернігівщині
Чотири сотні людей у шкільному підвалі: історія окупації села Ягідне на Чернігівщині
Олег Жданов
Їх там тисячі! Олег Жданов про те, коли в Росії закінчаться ракети
0:04:00
афтове ембарго проти Росії — як тиснуть на Угорщину
Угорщина ставить палки в колеса нафтовому ембарго — чи є шанс змінити позицію країни?
0:02:28
Перехоплені розмови російських військових з рідними від СБУ 17 травня
Все згоріло, тільки нікому не кажи! Перехоплені розмови окупантів від СБУ
0:05:51
Павло Кухта
Воєнні рейки економіки — чому Україна так і не перелаштувала систему під вимоги війни
0:02:37
McDonald's остаточно йде з Росії
Вороття немає: McDonald’s остаточно йде з Росії та продає свої ресторани
Більше відео
Гімнастка Ліза Крутікова про волонтерство
Читати далі
Дивилися Гаррі Поттера до другої ночі, а потім почалась війна — як гімнастка Ліза Крутікова допомагає українцям

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь