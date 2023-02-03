Розповіді
Ексклюзив

Мрії не мають терміну придатності! Історія створення поетичної збірки, якою дідусь марив усе життя

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Лютого 2023, 10:00
Ігор Вахновський: історія створення поетичної збірки

Ексклюзиви
За які європейські цінності ми воюємо
Шість базових європейських цінностей, за які ми платимо кров’ю. Чому наша боротьба — це крок уперед?
Вечірка ксанакс
Дівчата не винні, і ми готові до цієї розмови! Історія про “вечірки” з наркотиками: як розпізнати кривдника та куди звертатися
як вберегти дитину-підлітка від поганої компанії
“Моя дитина-підліток зв’язалася з поганою компанією: як її вберегти?”
розрив стосунків
Чому йому байдуже? Як чоловіки реагують на розрив: деструктивні та екологічні способи прожити цей етап
Дивитись більше

Більше новин
Магнітні бурі у лютому 2023 – календар небезпечних дат
Підготуйся зараз, щоб не страждати потім! Календар магнітних бур на лютий 2023
Вибухи в Херсоні: подробиці атаки на Херсон 3 лютого
Нічне пекло Херсона — росіяни всю ніч хаотично обстрілювали місто та область
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Микита Горбатенко
І підлітки можуть вершити великі справи: Микита Горбатенко залучає молодь до відбудови України
Бійці в черзі
Поранені бійці ЗСУ без питної води, ліфта та електронних черг — що сталося
Вечірка ксанакс
Дівчата не винні, і ми готові до цієї розмови! Історія про “вечірки” з наркотиками: як розпізнати кривдника та куди звертатися
Історія командира роти ТрО Святослава про початок вторгнення та бойові завдання
На передовій не так страшно, як у тилу! Розповідь командира про мистецтво ухвалювати критично-правильні рішення на війні

Відео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал

Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:02:28
Обміління Дніпра
Уперше за кілька десятиліть! Запоріжжя наближається до екологічної катастрофи — що сталося
Карта бойових дій в Україні 03.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 3 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:02
Мрії не мають терміну придатності! Історія створення поетичної збірки, якою дідусь марив усе життя
Спочинуть їхні душі у спокої. В Ізюмі ховають тіла закатованих ворогом
0:11:49
Ситуація в Херсонській області 2 лютого
Вибухи по всьому місту! Що відбувається в Херсонській області та навіщо росіяни обстрілюють цивільних
0:02:48
Бабак Тимко пережив окупацію Харківської області
Коли почнеться весна в Україні — бабак Тимко дав свій прогноз
0:05:43
Бахмут Павло Дяченко
Пекельний Бахмут. 200 дітей досі перебувають в місті — чому так
0:06:51
НКРЕКП оштрафувала чотири обленерго: подробиці та коментарі Ущаповського
У тебе темно, в обленерго — штраф? Скільки постачальників уже сплатили за тривалу відсутність світла
0:04:12
Обшуки СБУ
Оборудки сягають мільярдів: Україна оголосила бій корупції — неочікувані обшуки
0:04:51
Історія підприємиці з Ірпеня Наталії Короткіної
Втратила все, але не опустила руки — як підприємиця з Ірпеня відновлює справу свого життя
Більше відео
Микита Горбатенко
Читати далі
І підлітки можуть вершити великі справи: Микита Горбатенко залучає молодь до відбудови України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь