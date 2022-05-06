Крізь біль, кров і сльози живе поезія незламних: українські вірші лунатимуть на весь світ

Поезія може передати біль, відчай та емоції, які відчуває зараз український народ. Вона допомагає пережити, прожити і навіки запам’ятати те, що болить.

Вже за перший місяць війни українська література збагатилася новими сильними поезіями про війну та новими іменами авторів.

Тому актори театру та кіно масово читають та популяризують українську поезію як відомих, так і зовсім незнаних авторів-початківців.

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Для підтримки бойового духу започаткували проект Вірші незламних.

В ньому беруть участь актори головної театральної сцени країни. Вони читають і популяризують вірші про сучасну війну Сергія Жадана, Юрія Рибчинського, Олександра Ірванця тощо.

Модератор проекту Іван Уривський ділиться, що дуже важко пропустити цю поезію крізь себе, бо це відбувається зараз.

Ми лише задаємо напрямки, актори ж самі обирають ті, що їм до душі та які вони розуміють.

Невдовзі проект планують розширити, додати ще й Пісні незламних, а після перемоги зібрати все разом у живій камерній виставі. Вірші настільки глибоко можуть передавати емоцію і правду, що актори, які їх зачитують вперше, плачуть.

Саме так відреагував на вірш Лють Данила Галика відомий актор, зірка серіалу Дільничний з ДВРЗ В’ячеслав Довженко.

Деякі ж поети через побачене й пережите все ще не можуть сісти за написання поезії.

Журналіст і телеведучий Сергій Смальчук, який нині в лавах тероборони, поділився, що дуже важко писати після того, що він побачив у Бучі. Проте вся його попередня творчість як ніколи актуальна, тож її активно популяризують інші актори.

Сергій Смальчук певен, що війна — це не тільки смерть та кров. Поезія допомагає людям захиститися від цього і пережити.

Про біль кожного українця ніхто не зможе забути саме завдяки тим, хто розвиває культуру. Тим часом Євген Хмара зіграв українську пісню у центрі Відня. Адже українську культуру має знати весь світ.