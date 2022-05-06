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Крізь біль, кров і сльози живе поезія незламних: українські вірші лунатимуть на весь світ

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 06 Травня 2022, 18:30
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