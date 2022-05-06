Сквозь боль, кровь и слезы живет поэзия несокрушимых: украинские стихи зазвучат на весь мир

Поэзия может передать боль, отчаяние и эмоции, которые сейчас испытывает украинский народ. Она помогает пережить, прожить и навеки запомнить то, что болит.

Уже за первый месяц войны украинская литература обогатилась новыми сильными стихами о войне и новыми именами авторов.

Поэтому актеры театра и кино массово читают и популяризируют украинскую поэзию как известных, так и совсем незнакомых начинающих авторов.

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Для поддержания боевого духа был основан проект Поэзия несокрушимых.

В нем принимают участие актеры главной театральной сцены страны. Они читают и популяризируют стихи о современной войне Сергея Жадана, Юрия Рибчинского, Александра Ирванца и т.д.

Модератор проекта Иван Уровский отмечает, что очень сложно пропустить эту поэзию через себя, потому что это происходит сейчас.

Мы только задаем направления, актеры же сами выбирают те, что им по душе и какие они понимают.

Вскоре проект планируют расширить и добавить еще и Песни несокрушимых, а после победы собрать все вместе в живом камерном представлении.

Стихи настолько глубоко могут передавать эмоцию и правду, что актеры, которые их читают впервые, плачут.

Именно так отреагировал на стихотворение Лють Данила Галыко известный актер, звезда сериала Участковый ДВРЗ Вячеслав Довженко.

Некоторые поэты из-за увиденного и пережитого все еще не могут сесть за написание поэзии.

Журналист и телеведущий Сергей Смальчук, который сейчас в рядах терробороны, поделился, что очень трудно писать после того, что он увидел в Буче. Однако все его предыдущее творчество как никогда актуально, и его активно популяризируют другие актеры.

Сергей Смальчук уверен, что война — это не только смерть и кровь. Поэзия помогает людям защититься от этого и пережить.

О боли каждого украинца никто не сможет забыть именно благодаря тем людям, которые развивают культуру. Тем временем Евгений Хмара сыграл украинскую песню в центре Вены. Ведь украинскую культуру должен знать весь мир.