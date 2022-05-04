“І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов”: Евгений Хмара сыграл в центре Вены Пісню про рушник

Сколько нот в этой композиции, столько и будут падать пришедшие на нашу украинскую землю враги каждый день.

Так подписывает Евгений Хмара теперь почти каждое видео со своими выступлениями. Он известен в Украине своей мастерской игрой и безудержной фантазией в каждой новой композиции.

Недавно музыкант с разрешения Министерства культуры и информационной политики выехал за границу на короткий срок, чтобы выступить на концертах в поддержку Украины.

После выступления в самом сердце Вены, где собирал гуманитарную помощь для украинских переселенцев, решил устроить еще один музыкальный перформанс на площади Грабен.

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Евгений Хмара исполнил такую знакомую и любимую для украинцев мелодию песни Рідна мати моя (Пісня про рушник), которую создал давно композитор Платон Майборода на слова Андрея Малышко.

Мы победим то зло, которое пришло на нашу землю, и погибнут враги, как роса на солнце!

В то время, когда звучала на весь центр Вены композиция о лирических воспоминаниях героя произведения, люди останавливали свою привычную прогулку, чтобы дослушать эту музыкальную историю до конца.

Украинские переселенцы, которые тоже не обошли вниманием знакомый мотив, решили подпевать.

Напомним, ранее Антитела и Эд Ширан представили 2 мая совместную песню 2step.