І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов: Євген Хмара зіграв у центрі Відню Пісню про рушник

Скільки нот в цій композиції, стільки й будуть падати вороги, які прийшли на нашу українську землю, кожного дня.

Так підписує Євген Хмара тепер майже кожне відео зі своїми виступами. Він відомий в Україні своєю майстерною грою та нестримною фантазією у кожній новій композиції.

Нещодавно музикант з дозволу Міністерства культури та інформаційної політики виїхав за кордон на короткий термін для того, щоб виступити на концертах на підтримку України.

І після виступу у самому серці Відня, де збирав гуманітарну допомогу для українських переселенців, вирішив влаштувати ще один музичний перформанс на площі Грабен.

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Євген Хмара виконав таку знайому й улюблену для українців мелодію пісні Рідна мати моя (Пісню про рушник), яку створив давно композитор Платон Майборода на слова Андрія Малишка.

Ми переможемо те зло, яке прийшло на нашу землю, і згинуть вороженьки, як роса на сонці!

У той час, коли лунала на весь центр Відню композиція про ліричні спогади героя твору, люди зупиняли свою звичну прогулянку, щоб дослухати цю музичну історію до кінця.

Українські переселенці, які теж не оминули увагою знайомий мотив, вирішили підспівати.

Нагадаємо, раніше Антитіла та Ед Ширан презентували 2 травня спільну пісню 2step.