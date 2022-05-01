Записали пісню в польових умовах! Тарас Тополя поділився подробицями творчої співпраці з Едом Шираном

Українські співаки доводять, що навіть на передовій можна записувати нові пісні в дуеті зі світовими зірками. Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя під час телемарафону розповів про творчу роботу разом із всесвітньо відомим співаком Едом Шираном. Спільну пісню виконавці презентують уже завтра, 2 травня.

Тополя каже, що все почалося з того, що Антитіла записали Еду відео з пропозицією взяти участь у благодійному концерті в Бірмінгемі, Англія.

А потім через кілька днів команда Еда звернулася до нас з пропозицією записати пісню, — зазначив лідер гурту Антитіла.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Taras Topolia (@tarastopolia) Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Записували пісню дистанційно: Ед Ширан в Англії, а Антитіла в Харкові на позиціях. До речі, кліп на цю пісню також уже готовий.

— Поки ми в Харкові, наші друзі Дмитро Шмурак і команда зняли прекрасний відеоряд до цієї пісні. Нам потрібно було лише записати частинку синхронів, яку ми записали просто тут, у Харкові, в полі між позиціями наших рот, — розповідає співак.

Пісня двомовна — є куплети українською та англійською.

Читати на тему Британський співак Ед Ширан виступить з Антитілами, щоб підтримати Україну Популярний виконавець Ед Ширан та український гурт Антитіла виступлять разом для підтримки України.

Раніше відомий британський співак Стінг присвятив свою пісню українцям, які борються проти тиранії. Пісня має назву Russians.