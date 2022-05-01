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Записали пісню в польових умовах! Тарас Тополя поділився подробицями творчої співпраці з Едом Шираном

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Травня 2022, 14:00
Тарас Тополя і Ед Ширан випустять спільну пісню
Фото: Instagram

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