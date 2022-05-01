Записали пісню в польових умовах! Тарас Тополя поділився подробицями творчої співпраці з Едом Шираном

Українські співаки доводять, що навіть на передовій можна записувати нові пісні в дуеті зі світовими зірками. Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя під час телемарафону розповів про творчу роботу разом із всесвітньо відомим співаком Едом Шираном. Спільну пісню виконавці презентують уже завтра, 2 травня.
Тополя каже, що все почалося з того, що Антитіла записали Еду відео з пропозицією взяти участь у благодійному концерті в Бірмінгемі, Англія.
А потім через кілька днів команда Еда звернулася до нас з пропозицією записати пісню, — зазначив лідер гурту Антитіла.
А потім через кілька днів команда Еда звернулася до нас з пропозицією записати пісню, — зазначив лідер гурту Антитіла.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Taras Topolia (@tarastopolia)
Привіт! На зв'язку Вікна
З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради,
що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки.
Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію!
Підтримати (Donate)
Допис, поширений Taras Topolia (@tarastopolia)
Записували пісню дистанційно: Ед Ширан в Англії, а Антитіла в Харкові на позиціях. До речі, кліп на цю пісню також уже готовий.
— Поки ми в Харкові, наші друзі Дмитро Шмурак і команда зняли прекрасний відеоряд до цієї пісні. Нам потрібно було лише записати частинку синхронів, яку ми записали просто тут, у Харкові, в полі між позиціями наших рот, — розповідає співак.
Пісня двомовна — є куплети українською та англійською.
Раніше відомий британський співак Стінг присвятив свою пісню українцям, які борються проти тиранії. Пісня має назву Russians.