Записали песню в полевых условиях! Тарас Тополя о деталях творческого сотрудничества с Эдом Шираном

Украинские певцы доказывают, что даже на передовой можно записывать новые песни в дуэте с мировыми звездами. Лидер группы Антитела Тарас Тополя во время телемарафона рассказал о творческой работе со всемирно известным певцом Эдом Шираном. Совместную песню исполнители представят уже завтра, 2 мая.

Тополя говорит, что все началось с того, что Антитела записали Эду видео с предложением поучаствовать в благотворительном концерте в Бирмингеме, Англия.

А потом через несколько дней команда Эда обратилась к нам с предложением записать песню, — отметил лидер группы Антитела.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Taras Topolia (@tarastopolia) Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Записывали песню дистанционно: Эд Ширан в Англии, а Антитела — в Харькове на позициях. Кстати, клип на эту песню тоже уже готов.

— Пока мы в Харькове, наши друзья Дмитрий Шмурак и команда сняли прекрасный видеоряд к этой песне. Нам нужно было только записать часть синхронов, которые мы записали прямо здесь, в Харькове, в поле между позициями наших рот, — делится исполнитель.

Песня двуязычная — есть куплеты на украинском и английском языках.

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