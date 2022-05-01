Шоу-биз

Записали песню в полевых условиях! Тарас Тополя о деталях творческого сотрудничества с Эдом Шираном

Елена Яковлева, редактор сайта 01 мая 2022, 14:00
Тарас Тополя і Ед Ширан випустять спільну пісню
Фото: Instagram

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