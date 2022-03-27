Я хочу посвятить эту песню украинцам, которые борются против тирании — выступление Стинга

Сегодня, 27 марта, в 18:30 по Киеву украинские и мировые звезды объединились в благотворительном концерте-марафоне в поддержку Украины Save Ukraine — #StopWar.

Там выступил и известный британский певец Стинг с новой песней Russians, посвященной войне в Украине.

Один человек решил напасть на мирную нацию и устроить там кровавую резню. Я хочу посвятить эту песню тем украинцам, которые борются против тирании, и тем россиянам, которые протестуют против нападения, — сказал исполнитель.

Смотри выступление Стинга.

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Немецкий кинокомпозитор Ганс Циммер остановил концерт, чтобы показать видео из Львова. На нем украинский пианист играет композицию Time с фильма Начало на вокзале под звуки сирен, извещающих о воздушной тревоге.