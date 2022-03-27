Я хочу присвятити цю пісню українцям, які борються проти тиранії — виступ Стінга

Сьогодні, 27 березня, о 18:30 за Києвом українські та світові зірки об’єдналися у благодійному концерті-марафоні на підтримку України Save Ukraine — #StopWar.
Там виступив і відомий британський співак Стінг з новою піснею Russians, присвяченою війні в Україні.
Один чоловік надумав напасти на мирну націю і влаштувати там криваву різанину. Я хочу присвятити цю пісню тим українцям, які борються проти тиранії, і тим росіянам, які протестують проти нападу, — сказав виконавець.
Один чоловік надумав напасти на мирну націю і влаштувати там криваву різанину. Я хочу присвятити цю пісню тим українцям, які борються проти тиранії, і тим росіянам, які протестують проти нападу, — сказав виконавець.
Дивися виступ Стінга.
Німецький кінокомпозитор Ганс Циммер зупинив концерт, щоб показати відео зі Львова. На ньому український піаніст грає композицію Time з фільму Початок на вокзалі під звуки сирен, що сповіщають про повітряну тривогу.