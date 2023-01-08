Благодарен Богу, что могу быть полезным — скрипач Моисей Бондаренко о творчестве в лоне войны

Украинские военные находят красоту и наслаждаются мгновениями жизни даже на фронте. Они достойно защищают свою страну и творят прекрасное, разрушая зло.

Скрипач и младший сержант ВСУ Моисей Бондаренко, который стал одним из финалистов Нацотбора на Евровидение-2023, снимает удивительные видео своей игры на музыкальном инструменте в полях, уничтоженных россиянами городах и на разрушенных ракетами дорогах.

Он рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона о своей игре на только что освобожденных территориях и ощущении музыки во время войны.

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Музыкант рассказывает, что принял участие в проекте Культурного десанта Разом и с другими украинскими артистами объехал деоккупированные территории для того, чтобы выступить, поднять моральный дух украинцев, привезти людям гуманитарную помощь и необходимые вещи.

Я очень рад и благодарен Богу, что могу быть полезным таким образом… Я изменился, конечно. И мои ощущения к музыке и многим вещам стали более серьезными и глубокими, — говорит Моисей.

Парень признается, что сейчас замечает важность вещей, на которые раньше не обращал внимания.

Музыкант говорит, что гордится тем, что в Украине появляются новые группы и песни во время войны, а люди искусства усердно работают и развивают культурную отрасль нашей страны.

Меня никогда не удивляло то, что мы лучшие в этом деле и во многих областях. Поэтому я счастлив, что мы развиваемся, — говорит Моисей.

Все желающие могут насладиться видео с выступлений музыканта на его странице в соцсетях.

Каждую субботу благодаря его таланту звучит столичный Подол. Это история пианиста, который играл украинцам в День независимости. Он рассказал, как по-особенному стал относиться к своему делу с началом полномасштабной войны.

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