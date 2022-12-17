Музыка — не в инструментах, а в сердце: как военный играет на автоматах, гильзах и Джавелинах

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Украинский военный Александр Селезнев тому яркое подтверждение.

Он умеет создавать музыку с помощью оружия — автоматов и магазинов к ним, Джавелинов, РПГ, Стингеров, гильз. Говорит, что играть можно на чем угодно, даже на касках.

Издание Армия.Inform рассказало удивительную историю армейца и как его видео становятся вирусными в интернете.

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Музыка войны

До начала полномасштабной войны Александр был профессиональным барабанщиком и никогда не служил в армии. Однако в начале весны его мобилизовали.

Как-то во время дежурства в поле мужчина начал выстукивать ритм на автомате и петь Ой у лузі червона калина. Свое импровизированное выступление музыкант записал на видео.

Признается, публиковать его в соцсетях не планировал, однако запись понравилась собратьям и они предложили выложить ее в интернет.

Видео просто разорвало Instagram — собрало более 20 тысяч просмотров и 150 комментариев! Затем Александр начал экспериментировать с магазинами для патронов в БМП.

Бит подхватили другие музыканты и тоже принялись его воспроизводить. Так эта затея переросла в настоящий флешмоб.

На мужчину обратил внимание один из руководителей оркестра Почетного караула и пригласил на службу в оркестр подразделения.

Поэтому теперь Александр объединяет приятное с полезным — и сам наслаждается любимым делом, и поднимает боевой дух собратьев. Видео своих выступлений публикует в соцсетях, а еще запускает музыкальные благотворительные челленджи в поддержку ВСУ.

Сыграть можно на чем угодно. Музыка — не в инструментах, а в мыслях, в голове, в сердце.

Я очень рад, что благодаря моим руководителям я могу заниматься своим любимым делом и проявлять свои сильные стороны, — делится барабанщик.

Что будет делать после победы — мужчина еще не думал. Но уверен, что с радостью хотел бы и дальше работать с военными музыкальными коллективами.

Украинские защитники всегда находят время для творчества и красоты, хотя имеют перерывы на фронте довольно редко. Отдохнуть между боями — это и так большая роскошь.

Военные ВСУ показали свои дни на передовой. Смотри и ты, через что проходят наши армейцы.

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