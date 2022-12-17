Музика — не в інструментах, а в серці: як військовий грає на автоматах, гільзах та Джавелінах

Кажуть, що талановита людина — талановита у всьому. Український військовий Олександр Селезньов тому яскраве підтвердження.

Він вміє створювати музику за допомогою зброї — автоматів та магазинів до них, Джавелінів, РПГ, Стінгерів, гільз. Каже, що грати можна на чому завгодно, навіть на касках.

Видання Армія.Inform розповіло дивовижну історію армійця та як його відео стають вірусними в інтернеті.

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Музика війни

До початку повномасштабної війни Олександр був професійним барабанщиком та ніколи не служив в армії. Однак на початку весни його мобілізували.

Якось під час чергування в полі чоловік почав вистукувати ритм на автоматі та співати Ой у лузі червона калина. Свій імпровізований виступ музикант записав на відео.

Зізнається, публікувати його в соцмережах не планував, однак запис сподобався побратимам і вони запропонували викласти його в інтернет.

Відео просто розірвало Instagram — зібрало понад 20 тисяч переглядів і 150 коментарів! Потім Олександр почав експериментувати з магазинами для набоїв у БМП.

Біт підхопили інші музиканти та й собі заходились його відтворювати. Так ця витівка переросла у справжній флешмоб.

На чоловіка звернув увагу один з керівників оркестру Почесної варти та запросив на службу в оркестр підрозділу.

Тож нині Олександр поєднує приємне з корисним — і сам насолоджується улюбленою справою, і підіймає бойовий дух побратимів. Відео своїх виступів публікує в соцмережах, а ще запускає музичні благодійні челенджі на підтримку ЗСУ.

Зіграти можна на чому завгодно. Музика — не в інструментах насправді, а в думках, у голові, в серці.

Я дуже радий, що завдяки моїм керівникам я можу займатись своєю улюбленою справою і проявляти свої сильні сторони, — ділиться барабанщик.

Що робитиме після перемоги чоловік ще не думав. Але впевнений, що з радістю би хотів і надалі працювати з військовими музичними колективами.

Українські захисники завжди знаходять час для творчості та краси, хоч мають перерви на фронті досить рідко. Перепочити між боями — це й так велика розкіш.

Військові ЗСУ показали свої дні на передовій. Дивись і ти, через що проходять наші армійці.

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