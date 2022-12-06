Люди

Успіх — коли хлопці повертаються неушкодженими: військові ЗСУ показали свої дні на передовій

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Грудня 2022, 10:00

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