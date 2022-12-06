Успіх — коли хлопці повертаються неушкодженими: військові ЗСУ показали свої дні на передовій

Ворог не полишає спроб захопити нові території України, а погода все частіше додає лише клопоту українським захисникам. Та попри це наші воїни не лише мужньо тримають рубежі, але й відвойовують у противника свої рідні землі.

У коротких перервах між боями велика розкіш — знайти можливість перепочити. Однак іноді українським захисникам доводиться вступати у нову битву вже з погодою.

Воїни намагаються максимально облаштувати свої позиції, щоб мати змогу перепочити та трохи зігрітись.

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Військовий на псевдо Мер розповідає, що на Донбасі він з побратимами вже п’ять місяців, ледь згадуючи точні дати. Попри усмішку ділиться, що втома відчувається, особливо моральна. Тут доводиться витримувати ворожі обстріли, а після — вступати у близький бій.

Проте Мер з побратимами продовжують свою справу та знаю, наскільки це важливо. Хлопці згадують, як в одному з населених пунктів тримали оборону від переважаючих сил противника.

Та за найбільші свої успіхи говорять доволі сором’язливо. Для них найважливіше — зберегти життя побратиму.

Успіхи в підрозділі — коли хлопці повертаються з бойових завдань цілими та неушкодженими, — розмірковує військовий на псевдо Муслім.

Вже згодом додають, що пишаються тим, як вдається попри всі складнощі звільняти українські землі. І говорять, що без надійного тилу це не вдалося б, тому вдячні тим, хто працює разом з ними для перемоги України.

Наші герої — українські військові. Іноді їм бракує часу, щоб навіть вилізти з танка. Та попри це вони продовжують наближати нашу перемогу. Читай, як танкісти ЗСУ працюють на бойовому завданні.

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