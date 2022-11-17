Розповіді

Про воєнні будні та омріяне мирне майбутнє: воїни на Донеччині зняли на відео своє повсякденне життя

Даніела Долотова, редакторка сайту Ольга Читайло 17 Листопада 2022, 08:00
Про воєнні будні та омріяне мирне майбутнє: воїни на Донеччині зняли на відео своє повсякденне життя
Фото: Facebook

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