Рассказы

О военных буднях и желанном мирном будущем: воины в Донецкой области сняли на видео свою повседневную жизнь

Даниэла Долотова, редактор сайта Ольга Читайло 17 ноября 2022, 08:00
72 ОМБр імені Чорних Запорожців
Фото: Facebook

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