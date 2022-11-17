О военных буднях и желанном мирном будущем: воины в Донецкой области сняли на видео свою повседневную жизнь

Три десятка воинов — и все из Ивано-Франковска. На фронт пошли вместе, потому что до этого были знакомы, и сейчас все в одном взводе 72 ОМБр имени Черных Запорожцев защищают Донецкую область.

Собрались все вместе в мае — и до сих пор не разлей вода. Бойцы рассказывают, что в общей сложности их было 35 человек в добровольческом формировании территориальной громады.

Снимает все на камеру 19-летняя Оксана. Она единственная девушка в своем взводе, поэтому ребята ее берегут, а еще пытаются достать для нее цветы. В этот раз везли букет семь километров.

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Несмотря на то, что девушка уже полгода на фронте, она два месяца назад получила диплом педагога. Но покидать собратьев пока не собирается.

Заместитель командира Олег Койляк тоже знает, что такое верность присяге. Когда ему было 20 лет, служил на корабле Тернополь в Севастополе. Однако, как только российские оккупанты вошли в Крым, не изменил присяге и продолжил службу уже на подконтрольной Украине территории. Прошло почти девять лет, а он до сих пор обороняет Родину.

Их всех собрал Назарий Кишак на псевдо Шериф. Он был участником Революции Достоинства, прошел АТО и ООС. После начала полномасштабного вторжения вернулся на фронт и стал командиром пулеметного взвода.

Вместе прошли Кодему и другие населённые пункты на Бахмутском направлении. Признаются, что труднее всего было в Зайцевом, потому что там низина. Тогда сменять друг друга приходилось каждые три-четыре часа.

Виктору Царицанскому на псевдо Стелс 24 года, до мая этого года он никогда не занимался военным делом. Однако испытание боевыми действиями прошел достойно. Теперь он пулеметчик в 72 ОМБр.

Когда мы перебегали, док получил огнестрельное ранение. Вижу, док ползет. Оттягиваю к посадке. Оказал первую медпомощь. Нес на себе, три раза останавливался, трижды колол обезболивающее.

Однако не всегда удается спасти собратьям жизни. Шериф до сих пор вспоминает, как во время одного боя погиб его товарищ. Из-за сильных вражеских обстрелов его тело так и не удалось забрать.

Каждый день теряеются жизни наших солдат. Поэтому мотивируем себя, кто чем может, — делится Стелс.

Мотивируют, говорят бойцы, люди, которых встречаешь на деоккупированных территориях. Оксане особенно запомнился мужчина, который просил военных только об одном — выгнать оккупантов с украинской земли. Он потерял 20-летнего сына на войне, так что это единственное его желание теперь.

Также помогают слова поддержки — как в жизни, так и в соцсетях. А также шутки и поздравления от собратьев по праздникам. Это очень важно, говорят, несмотря на войну чувствовать, что ты живешь.

Очень скоро будет наша победа. Поэтому верьте и молитесь за Вооруженные сили Украины, — говорит Шериф.

Это наша самая общая мечта, делятся военные. А уже потом будут другие.

Саперы работают четко, каждое движение должно быть взвешенным, ведь от их работы зависит жизнь людей. Сначала приходится работать по методичке, но впоследствии все превращается в искусство. Читай историю сапера, который зачищал Донбасс и Киевскую область.

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