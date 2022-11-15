Разминирование — искусство, умноженное на знания! История сапера, который зачищал Донецкую и Киевскую области

Саперы работают четко, каждое движение должно быть взвешенным, ведь от их работы зависит жизнь людей. Герой этой истории — сапер с 20-летним опытом Иван Ивасенко. Он участвовал в разминировании Донецкой области, получил травму, после которой попал в запас. В этом году разминировал Киевскую область. Его историю рассказали в Армии.Inform.

Мужчина отмечает, что сапер сначала работает по методичке, а дальше работа превращается в настоящее искусство.

— Невозможно досконально знать все образцы разных взрывоопасных предметов, их сотни. А вот оценить на месте размер, вес, принцип действия взрывоопасного предмета, определить безопасное расстояние до него, с какой стороны можно подойти, как правильно уничтожить, где поставить заряд и т.п. — это уже своего рода искусство, умноженное на основательные знания, — подчеркивает он.

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Сейчас Иван служит в рядах одной из зенитных ракетных бригад, а ранее 20 лет работал в ГСЧС.

О ранении

Сапер участвовал в разминировании Донецкой области, под Сопиным вместе с коллегами попал в ловушку и получил тяжелое ранение. Они приблизились к опасному расстоянию до мины с лазерным взрывателем.

Иван смог прийти в себя только через четверо суток. У него была сильная контузия и травма позвоночника, в результате чего не мог ходить четыре месяца. Говорит, что встал на ноги благодаря нашим врачам. Однако мужчине пришлось покинуть работу, он уволился в запас.

Иван чувствовал, что полномасштабная война будет. У него заранее был собран рюкзак. Так что 24 февраля он пошел в ближайшую часть.

О разминировании Киевской области

С февраля Иван имеет дело с разными снарядами и бомбами — ПОМ, МОН, Ф-1, кассетные и авиационные бомбы. Он признается, что с таким количеством взрывоопасных предметов еще не сталкивался. Иван вспоминает историю из Василькова. Тогда нужно было проверить недострой, где ранее пребывал диверсант.

— Почти вслепую пришлось проверить все четыре этажа здания. Обнаружили “гнездо”, где он сидел, и установленную на “уходе” растяжку с гранатой Ф-1 без чеки, рассчитанную на малейшее прикосновение.

Было видно, что работал не начитавшийся книг дилетант, — рассказал сапер.

Также он рассказал, как российский бомбардировщик сбросил две фугасные авиабомбы по 500 кг. Одна из них оставила огромный котлован на месте двух частных домов. Тогда погибли люди, а соседние дома побило взрывной волной.

Вторая бомба упала на частный дом, но, к счастью, не сдетонировала. Она пробила крышу и углубилась на полметра в пол. Специалисты доставали ее на свой риск.

— Когда мы начали ее осматривать, сначала подумали, что это подвесной бак. Впоследствии, увидев стабилизаторы, поняли — бомба.

Но она упала так, что фактически не было возможности проверить, снят ли подрывник с предохранителя или нет.

Находившейся в доме во время прилета семье сказочно повезло — все выжили, — делится военный.

О разминировании вражеских позиций

Россияне, когда убегают с территорий, оставляют после себя много мин и взрывных снарядов. Так что саперам нужно все осматривать и разминировать. Иван говорит, что самые сложные — противопехотные мины.

— Мины серии ПОМ: ПОМ-2, ПОМ-2С, ПОМ-3 — самые коварные. Их категорически запрещено разминировать и приближаться к ним.

Обычно их уничтожают, расстреливая из стрелкового оружия из укрытия со значительного расстояния, — объясняет Иван.

Также саперы его бригады собирали обломки сбитых ракет и передавали специалистам для изучения. Ивану в первые месяцы полномасштабного вторжения приходилось только противотанковых мин “снимать” десятками. Он даже не хочет предполагать, сколько нужно времени, чтобы все разминировать.

Призывает жителей освобожденных территорий не торопиться возвращаться домой. Ведь он лично видел, как россияне минировали ящики с бельем в домах и даже колодец. Он откровенно удивляется такой жестокости к мирному населению.

Сейчас мужчина делится своим опытом с другими. Он тренирует бойцов на одном из полигонов Киевской области. Иван подчеркивает: постоянное обучение — это безопасность и жизнь каждого воина. Нельзя этим пренебрегать.

Ранее мы рассказывали историю военного Ивы, которому чудом удалось выбраться из оккупированной Херсонской области.

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