Успех — когда ребята возвращаются невредимыми: военные ВСУ показали свои дни на передовой

Враг не оставляет попыток захватить новые территории Украины, а погода все чаще доставляет только хлопоты украинским защитникам. Но наши воины не только мужественно держат рубежи, но и отвоевывают у противника свои родные земли.

В коротких перерывах между боями большая роскошь — найти возможность отдохнуть. Однако иногда украинским защитникам приходится вступать в новое сражение уже с погодой.

Воины стараются максимально обустроить свои позиции, чтобы отдохнуть и немного согреться.

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Военный на псевдо Мэр рассказывает, что на Донбассе он с собратьями уже пять месяцев, с трудностью вспоминая точные даты. Несмотря на улыбку, делится, что усталость ощущается, особенно моральная. Здесь приходится выдерживать вражеские обстрелы, а после — вступать в бой.

Однако Мэр с собратьями продолжают свое дело и знают, насколько это важно. Ребята вспоминают, как в одном из населённых пунктов держали оборону от превосходящих сил противника.

Но за наибольшие свои успехи говорят довольно застенчиво. Для них важнее всего — сохранить жизнь собрату.

Успехи в подразделении — когда ребята возвращаются из боевых задач целыми и невредимыми, — рассуждает военный псевдо Муслим.

Уже со временем добавляют, что гордятся тем, как удается при всех сложностях освобождать украинские земли. И говорят, что без надежного тыла это не удалось бы, потому благодарны тем, кто работает вместе с ними для победы Украины.

Наши герои — украинские военные. Иногда им не хватает времени, чтобы даже вылезти из танка. Но, несмотря на это, они продолжают приближать нашу победу. Читай, как танкисты ВСУ работают на боевой задаче.

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