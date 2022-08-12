Почувствовать себя на передке с героями, шутками и музыкой. Вікна показали танкистов ВСУ на боевом задании

На фронте с определением целей все достаточно просто. Если сжег одного российского оккупанта, то день прошел не зря. Спас своего товарища — приблизил Украину к победе.

Так говорит Герой Украины Сергей Пономаренко. Он — заместитель командира танкового батальона, а когда-то был менеджером большой сети супермаркетов.

Когда началась война в 2014 году, мужчина сразу отправился на фронт. Вернулся только в прошлом году, и вот снова его призвал дух долга. Собрал команду самых мотивированных и отправился уничтожать оккупантов на восток. За этим делом и встретил свой 39-й день рождения.

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Героем Сергея называют не просто так. Самую высокую награду мужчина получил в марте, когда вместе с товарищами уничтожили девять вражеских танков за один бой.

Но как бы все ни выглядело увлекательно, иногда танкистам приходилось непросто. Сергей рассказывает, что случалось и по пять-шесть выездов в день. Бывало, что ребята по шесть суток не вылезали из танка.

Поэтому каждое удачное попадание вызывает немало эмоций. Товарищ Сергея Андрей делится, что у него лично после попадания довольно смешанные чувства.

Ты получаешь адреналин и эйфорию от того, что проделал свою работу хорошо. Пользу своему государству принес и поддержал тех парней, которые сидят в окопах. Их каждый день сотнями снарядов засыпают.

Больше всего Андрей гордится эффективностью украинской армии. Говорит, что каждое попадание — это результат слаженной работы. Ребята не выпускают тонны снарядов в одну сторону, а производят всего несколько выстрелов и все — цель уничтожена.

Мы работаем более эффективно, более точно. Это, можно сказать, теперь визитка украинской армии.

Для лучшего результата военные используют как современную технику, так и простые народные методы. Координаты, написанные на руке, — это отличный аналог черновика. И работает просто безотказно.

У Сергея же немного другой подход. Сначала нужно надеть вакуумные наушники и включить музыку. Для мужчины это и защита ушей, и дополнительная возможность поскорее связаться с аэроразведкой и пехотой.

Даже в самых простых вещах командир пытается улучшить работу своих подчиненных. Потому что война больше напоминает ему любимые шахматы, в которых нужно не перестрелять друг друга, а переиграть.

Любой человек предсказуем. Ну и если я стою сейчас перед вами, то пока все удается. Надеюсь, что в дальнейшем все будет удаваться лучше и лучше.

И действительно, результаты работы Сергея заметны не только на поле боя, но и на лицах его подчиненных. Для него важнее всего сохранить их жизни и здоровье. И пока его ребята хорошо мотивированы, победа будет приближаться быстрее.

И, несмотря на то, что некоторые из них совсем непрофессиональные военные, работа идет как по нотам. Например, Павел делится, что до 24 февраля имел собственное маркетинговое агентство.

А танк увидел впервые только на третий день полномасштабной войны. И тот на полигоне, а не в ходе боев. Как научился так быстро справляться с чудо-машиной, говорит просто — адреналин помог. Таким образом все, чему учили на полигоне, теперь быстро вспоминается в бою.

Однако победами мужчина не спешит делиться. Говорит, что хвастаться очень не любит. Зато рассказывает об опыте бывших боев.

Я наверняка не помню ни одного боя, чтобы мы выходили в равное сражение, всегда техника противника преобладала. Со своего — радуюсь и горжусь, что в одном бою уничтожил три танка.

Его товарищ Андрей о своей рассказывает очень просто, четко и с доказательствами.

Когда отработали по лесу, российская пехота выбежала на открытую местность. Несколько выстрелов — и почти взвода пехоты не было.

Этот выезд тоже не стал исключением. По координатам попали четко, а значит, успех снова на стороне украинских танкистов. Видно, выбирает только тех, кто воюет на стороне правды и у кого хороший плейлист.

После работы у Сергея в машине слышно только музыку. Боец уверяет, что репертуар имеется разный: от рока до лирики. А насчет замечаний о том, что может не услышать выстрелы, говорит очень просто.

Если выстрел по мне, ты его все равно не услышишь, а если ты его слышишь — то оно не по тебе. Зачем его слушать?

А приближают победу Украины все виды войск. Читай историю украинского кинолога-пограничника о безумных обстрелах, контузии и боли от потери служебной собаки Дели.

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