Рассказы

Почувствовать себя на передке с героями, шутками и музыкой. Вікна показали танкистов ВСУ на боевом задании

Даниэла Долотова, редактор сайта Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 12 августа 2022, 20:34
Танкісти на бойовому завданні

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