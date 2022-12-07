Є такий вислів — воля або смерть: українські військові про мотивацію на фронті

Протягом ось уже понад дев’яти місяців війни ми розповідаємо окрім новин ще й історії героїв цієї боротьби.

Кожна розповідь — окрема життєва драма, окрема доля, особлива поема. У кожній історії є своє найемоційніше слово.

У всіх це слова про перемогу, стійкість, незламність, але кожний герой чи героїня вимовляє та відчуває їх по-іншому, кожний війну запам’ятає свою. Ми вирішили зібрати ось ці важливі слова людей з війни.

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Спочатку ніхто не давав нам шансу. Усі казали, що ми не втримаємось. Але дух українців, ви розумієте… Ми переможемо — це однозначно, — каже полковник ЗСУ Петро Потєхін.

Про свою мотивацію на фронті розповідає військовослужбовиця Мар’яна Жагло:

— Є такий вислів — воля або смерть. Я навіть не уявляю, як би я жила, якби відбулась окупація Києва, всієї України. Я б не змогла жити, — ділиться вона.

Тому в нас є лише два шляхи: або країна годуватиме свою армію, або іншу, підсумовує Герой України Кирило Верес.

Український народ — незламний та загартований. Нині ми самі творимо історію не тільки своєї держави, а й усіх демократій світу. Тож непохитні цінності ведуть нас уперед.

Українці в тилу щодня дякують своїм захисникам, які піклуються про їхню безпеку. Однак робота армійців — надзвичайно екстремальна. Військові ЗСУ показали свої дні на передовій.

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