Есть такое выражение — воля или смерть: украинские военные о мотивации на фронте

На протяжении уже более девяти месяцев войны мы рассказываем, кроме новостей, еще и истории героев этой борьбы.

Каждый рассказ — отдельная жизненная драма, отдельная судьба, особая поэма. У каждой истории есть свое самое эмоциональное слово.

У всех это слова о победе, стойкости, несокрушимости, но каждый герой или героиня произносит и чувствует их по-разному, каждый войну запомнит свою. Мы решили собрать вот эти важные слова людей с войны.

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Поначалу никто не давал нам шанса. Все говорили, что мы не удержимся. Но дух украинцев, вы понимаете… Мы победим — это однозначно, — говорит полковник ВСУ Петр Потехин.

О своей мотивации на фронте рассказывает военнослужащая Марьяна Жагло:

— Есть такое выражение — воля или смерть. Я даже не представляю, как бы я жила, если бы произошла оккупация Киева, всей Украины. Я бы не смогла жить, — делится она.

Поэтому у нас есть только два пути: либо страна будет кормить свою армию, либо другую, заключает Герой Украины Кирилл Верес.

Украинский народ — несокрушимый и закаленный. Сейчас мы сами творим историю не только своей страны, но и всех демократий мира. Поэтому непоколебимые ценности ведут нас вперед.

Украинцы в тылу ежедневно благодарят своих защитников, которые заботятся об их безопасности. Однако работа армейцев чрезвычайно экстремальная. Военные ВСУ показали свои дни на передовой.

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