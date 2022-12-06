У него нет полчерепа, но есть жажда жизни: история удивительного исцеления морпеха из Мариуполя

Наши военные — это супергерои современного, реального мира. Защитники бьются за украинскую землю насмерть, совсем не жалея собственной жизни. Но еще большие чудеса творят украинские врачи-добровольцы: спасают жизни военных просто “на нуле”.

Нейрохирург Дмитрий Кубряк — один из таких врачей. Он без нейрохирургических инструментов и под обстрелами провел операцию на открытом мозге морпеха Павла Самбура в бункере завода Ильича в Мариуполе.

Морской пехотинец чудом выжил от ранения головы, когда пуля прошла навылет мозга и не повредила важные нервные окончания.

После операции они оба попали в плен. Потом их освободили, но мужчины не знали о судьбе друг друга. Врач искал Павла, чтобы узнать о его состоянии, а тот в свою очередь разыскивал врача Дмитрия и мечтал поблагодарить его за свою жизнь.

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Что известно о Дмитрии Кубряке и Павле Самбуре

Врач Дмитрий Кубряк один из немногих днепровских военных врачей, которые добровольцами уехали в окруженный Мариуполь. Они добрались до города на тех вертолетах, которые потом прозовут полетами в бессмертие.

Через руки врача прошла сотня раненых. Для него труднее было понимать, что спасти удастся не всех: за неимением медикаментов и самих специалистов, приходилось выбирать, кого спасать в первую очередь. Одним из таких был практически безнадежный Дмитрий, сразу после ранения впавший в кому. Шанса выжить у него практически не было, но врачи принялись за его спасение.

В условиях бункера под взрывами, авиаударами, без специальных нейрохирургических инструментов и кровоостанавливающих препаратов Дмитрий с коллегами решается на операцию на открытом мозге.

Через три дня после операции Дмитрий пришел в себя. А через несколько недель — сводится на ноги.

А через несколько дней военные и медики попали в российский плен. К счастью, Павла соглашаются доставить в донецкую больницу. Но враги так и не поверили, что операцию на открытом мозге провели в бункере, просто под обстрелами и без надлежащего оборудования.

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Павел возвращается в колонию в Донецке через месяц. Живой. И Дмитрий удивлен, что его пациент выстоял и смог исцелиться даже в таких условиях.

После освобождения из плена Павел находился в больницах Днепра и Львова, а сейчас он проходит реабилитацию в Трускавце. Он ходит и говорит, но так и не вспомнил обстоятельства своего ранения и как его спасли. Только знает, что его спас Дмитрий Кубряк.

Никто из медиков так и не смог объяснить, как пуля, пройдя навылет через мозг, не задела важных нервных центров. Как Павел не потерял важных умений и навыков с отсутствием правого полушария черепа. Но мужчина идет на поправку несмотря ни на что — вскоре ему поставят пластину, которая прикроет дефекты головы.

Что будет дальше

Сейчас его семья мечтает вернуться домой, во временно оккупированный Бердянск. Также ожидают возвращения сына, который, как и Павел, служит в морской пехоте ВС Украины.

Сам врач Дмитрий говорит: он не понимает медицинского феномена своего пациента, но еще раз убеждается, что во время опасности весь организм мобилизуется и борется за выживание.

Он почти восстановился после плена и готов становиться за операционный стол. Даже после пережитого он не будет сомневаться, если нужно будет отправиться на передовую.

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