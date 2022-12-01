Зима началась с хороших новостей! 50 защитников Украины освободили из плена

За последние несколько недель произошел не один обмен военнопленными. Украина всеми силами пытается вернуть всех своих граждан. Зима тоже началась с хороших новостей.

Сегодня, 1 декабря, состоялся очередной крупный обмен пленными. Из плена удалось освободить 50 защитников Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали, возвращаем находившихся в Еленовке пленных, раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях, — поделился руководитель Офиса президента.

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Однако еще не всем удалось вернуться домой, главное — не забывать об этом. Работа по возвращению всех военнопленных продолжается каждый день. Украина делает все, чтобы вернуть своих граждан домой.

Ранее мы рассказывали, как найти пропавших без вести.

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Фото: Андрей Ермак / Telegram