Наконец-то свободны! Сколько украинцев вернулись домой — детали обмена пленными 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, прошел очередной обмен пленными. Украина освободила 12 своих как военных, так и гражданских.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Читай, кого удалось вернуть домой на этот раз.

Обмен пленными 26 ноября

По словам Ермака, сегодня Украине удалось вызволить из российского плена:

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четырех бойцов ВМС;

двух нацгвардейцев;

пограничников;

одного терробороновца;

трех гражданских — супругов и мужчину, которого считали пропавшим без вести.

Среди военных — два офицера, а также семь рядовых и сержантов. Домой едут воины, которые защищали, в частности, Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный, — отметил руководитель ОП.

Всего за последнюю неделю Украина вернула домой 98 своих граждан.

Обмен пленными 23 ноября вернул домой 36 украинцев. Читай, кого именно удалось освободить.

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