Нарешті вільні! Скільки українців повернулись додому — деталі обміну полоненими 26 листопада

Сьогодні, 26 листопада, відбувся черговий обмін полоненими. Україна звільнила 12 своїх як військових, так і цивільних громадян.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. Читай, кого вдалось повернути додому цього разу.

Обмін полоненими 26 листопада

За словами Єрмака, сьогодні Україні вдалось визволити з російського полону:

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чотирьох бійців ВМС;

двох нацгвардійців;

прикордонників;

одного тероборонівця;

трьох цивільних — подружжя та чоловіка, якого вважали зниклим безвісти.

Серед військових — двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів. Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний, — зауважив керівник ОП.

Загалом за останній тиждень Україна повернула додому 98 своїх громадян.

Обмін полоненими 23 листопада повернув додому 36 українців. Читай, кого саме вдалось звільнити.

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