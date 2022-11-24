Від нацгвардійців до тероборонівців — кого повернули під час обміну полоненими 24 листопада

Сьогодні, 24 листопада, дев’ять місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте і в цей день ми отримуємо хороші новини — Україна повернула з полону ще 50 воїнів. Про обмін полоненими сьогодні повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Кого повернули з полону 24 листопада

Під час чергового обміну полоненими, який відбувся 24 листопада, вдалося повернути:

20 нацгвардійців;

12 воїнів ВМС;

десять бійців ЗСУ;

шість чоловіків з ДПСУ;

двох тероборонівців.

Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.

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— Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з Азовсталі, а також 15 полонених з ЧАЕС та сім з острова Зміїний, — наголосив Єрмак.

Україна продовжує працювати над звільненням з полону всіх українців.

Учора, 23 листопада, також відбувся черговий обмін полоненими. Дізнайся, кого повернула Україна, за посиланням.

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