От нацгвардейцев до терробороновцев — кого вернули во время обмена пленными 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, девять месяцев полномасштабного вторжения России в Украину. Однако и в этот день мы получаем хорошие новости — Украина вернула из плена еще 50 воинов. Про обмен пленными сегодня сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кого вернули из плена 24 ноября

Во время очередного обмена пленными, состоявшегося 24 ноября, удалось вернуть:

20 нацгвардейцев;

12 воинов из ВМС;

десять бойцов ВСУ;

шесть мужчин из ГНСУ;

двух терробороновцев.

Среди них два офицера и 48 рядовых и сержантов.

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— Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали, а также 15 пленных из ЧАЭС и семь из острова Змеиный, — подчеркнул Ермак.

Украина продолжает работать над освобождением из плена всех украинцев.

Вчера, 23 ноября, также прошел очередной обмен пленными. Узнай, кого вернула Украина, по ссылке.

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