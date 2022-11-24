От нацгвардейцев до терробороновцев — кого вернули во время обмена пленными 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, девять месяцев полномасштабного вторжения России в Украину. Однако и в этот день мы получаем хорошие новости — Украина вернула из плена еще 50 воинов. Про обмен пленными сегодня сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Во время очередного обмена пленными, состоявшегося 24 ноября, удалось вернуть:
Среди них два офицера и 48 рядовых и сержантов.
— Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали, а также 15 пленных из ЧАЭС и семь из острова Змеиный, — подчеркнул Ермак.
Украина продолжает работать над освобождением из плена всех украинцев.
Вчера, 23 ноября, также прошел очередной обмен пленными. Узнай, кого вернула Украина, по ссылке.
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