Еще 36 наших! Сколько украинских пленных вернулись домой — детали обмена 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, прошел очередной обмен пленными. Украина вернула 36 своих как военных, так и гражданских.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Читай, кого удалось вернуть домой на этот раз.

Обмен пленными 23 ноября

По словам Ермака, Украина освободила 35 военных и одного гражданского. Среди освобожденных — армейцы, защищавшие Мариуполь и Азовсталь, нацгвардейцы, взятые в плен на Запорожской АЭС в первые дни войны, и другие.

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В целом, домой вернулись:

22 нацгвардейцев;

восемь пограничников;

четверо бойцов ВМС;

один военный ВСУ;

гражданский с ампутацией ноги.

Спасибо за работу Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Мы вернем всех, — заверил руководитель Офиса президента.

Многие потеряли связь со своими родными в оккупации или зоне боевых действий, но не знают, находятся ли они в плену. Читай, как правильно искать пропавших без вести на войне, чтобы не навредить их безопасности.

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