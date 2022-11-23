Украина

Еще 36 наших! Сколько украинских пленных вернулись домой — детали обмена 23 ноября

Елена Яковлева, редактор сайта 23 ноября 2022, 19:00
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ЄБРР та Нідерланди виділили 372 млн євро на ремонт енергоінфраструктури України
ЕБРР выделит более €370 млн на украинскую энергоинфраструктуру
0:01:45
Києво-Печерська Лавра: СБУ розповіли про результати обшуку
Обнаружили пропаганду “русского мира”? Результаты обысков СБУ в Киево-Печерской лавре
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