Мы вернем всех! Обмен пленными 11 ноября: кого удалось освободить

Сегодня день хороших новостей! Пока одни армейцы ВСУ выгоняют оккупантов из украинского Херсона, другие возвращаются из российского плена домой.

Об этом в своем Telegram сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен — удалось освободить 45 воинов ВСУ.

Известно, что среди возвращенных бойцов есть солдаты и сержанты, защищавшие в боях нашу страну. Также удалось вернуть два тела погибших защитников.

Сейчас также смотрят

— Мы вернем домой всех украинцев. Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными. Дни переживаний и бессонные ночи позади. Все будет хорошо, — сообщил Андрей Ермак.

Все наши бойцы вернутся домой — мы в это верим, прилагаем усилия каждый, кто может. Так же слаженно работают и ВСУ на Херсонском направлении: о ситуации в городе читай в материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними событиями!