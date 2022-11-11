Мы вернем всех! Обмен пленными 11 ноября: кого удалось освободить

Сегодня день хороших новостей! Пока одни армейцы ВСУ выгоняют оккупантов из украинского Херсона, другие возвращаются из российского плена домой.
Об этом в своем Telegram сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.
Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен — удалось освободить 45 воинов ВСУ.
Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен — удалось освободить 45 воинов ВСУ.
Известно, что среди возвращенных бойцов есть солдаты и сержанты, защищавшие в боях нашу страну. Также удалось вернуть два тела погибших защитников.
— Мы вернем домой всех украинцев. Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными. Дни переживаний и бессонные ночи позади. Все будет хорошо, — сообщил Андрей Ермак.
Все наши бойцы вернутся домой — мы в это верим, прилагаем усилия каждый, кто может. Так же слаженно работают и ВСУ на Херсонском направлении: о ситуации в городе читай в материале.
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