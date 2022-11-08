Верю, что Крым освободят до конца лета: Бен Ходжес об успехах ВСУ и контрнаступлении

Историю современной геополитики пишут украинцы. Войска ВСУ уже стали легендарными для всего современного мира. Их мастерством восхищаются известные командующие, среди которых есть и Бен Ходжес.

В интервью 24 каналу он рассказал о вероятном развитии событий вокруг Крыма и когда россияне окончательно отступят от границ Украины.

Как ВСУ будут освобождать Крым — тезисы Ходжеса

По мнению генерала США, украинские войска сосредоточатся на двух направлениях: Херсонском и в сторону Мариуполя. В конечном итоге обе эти линии направлены в Крым.

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Крым — это приз. И я верю, что Крым будет освобожден до конца следующего лета, — заявил Бен Ходжес.

Также генерал добавил, что до этого времени ВСУ будут продолжать уничтожать логистику, личный состав и технику врага. Он считает, что для россиян все будет очень плохо.

По его данным, критическим в этом вопросе является снабжение британцами, американцами и немцами всего нужного Украине.

Крым, по словам Ходжеса, освобождать десантом невозможно. Как и Херсон: об этом и многом другом рассказал военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

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