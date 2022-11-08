Украина

Херсон нельзя брать штурмом, только осада! Черник о ловушке от россиян и реальной ситуации в Херсоне

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 ноября 2022, 15:00
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