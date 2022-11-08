Херсон нельзя брать штурмом, только осада! Черник о ловушке от россиян и реальной ситуации в Херсоне

Оккупанты усиливают оборону на правом берегу Днепра, “эвакуируют” население и якобы отводят войска. Командование украинских сил считает, что россияне пытаются создать иллюзию для ВСУ и заманить в ловушку.

Военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник рассказал, что происходит на фронте, а именно в Херсоне и на Донецком направлении.

О ситуации в Херсоне

Он считает, что оккупанты создают иллюзию выхода в Херсоне. Россияне сами находились в подобной ситуации в 1995 году, когда атаковали Грозный. Тогда чеченцы тоже сделали вид, что отвели войска. Но в итоге россиян оцепили и уничтожили.

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— Я категорический противник того, что Херсон можно брать штурмом. Только осада!

Тактику выбрали совершенно верно. Тактика тысячи порезов — разбивание их цепочек логистики, — отмечает Черник.

Он считает, что битва за Херсон все-таки будет. Ведь если Херсон падет, наша дальнобойная артиллерия с правого берега сможет достигать почти до Чонгара. А это удар по всей логистической группировке оккупантов на Юге. Под прикрытием “эвакуации” россияне проводят депортацию населения, как делали в 1947 году с Запада Украины.

Относительно ответа Владимира Путина на освобождение Херсона Украиной, Петр Черник считает, что у России не осталось никаких козырей в рукаве. Все, что они могут, — это угрожать ядерным оружием. Но мир всерьез настроен даже при таком сценарии. Однако, по мнению эксперта, Путин не решится на этот шаг.

Сам феномен того, что 22-я армия мира наступает на вторую на восьмом месяце войны, — это нечто за пределами исторического контекста.

— Это будут изучать очень долго. Для серьезных прорывных наступательных операций потенциала у россиян нет, — отметил он. Однако подчеркивает: недооценивать противника не стоит.

О Донецком направлении

— На Донецком направлении с первых дней войны оккупанты сконцентрировали самые большие военные силы. Россияне должны показывать хоть какую-нибудь динамику успеха. Поэтому пытаются хоть что-нибудь отрезать, — говорит эксперт.

Командование РФ продолжает бросать новомобилизированных. Хоть они некачественно вооружены, но количество тоже имеет значение. Украинским военным придется им противостоять. Также Черник отметил, что новомобилизированные бунтуют не против войны, а против плохих условий. Таков у них менталитет, и с ними придется бороться.

Несмотря на то, что оккупанты пытаются не потерять Херсон, Донецкое направление остается самым сложным. Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о битве за Бахмут.

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