Это фабрика смерти для оккупантов: какая ситуация на Бахмутском направлении и потери российских захватчиков

Российские оккупанты не справляются с задачей захватить Бахмут и ежедневно несут огромные потери, составляющие около 70-100 убитых и столько же раненых.

В свою очередь, ВСУ уверенно держат оборону. Россия уже четвертый месяц подряд не может захватить Бахмут и отправляет туда все свои силы, чтобы достичь каких-то “высших целей”.

Об этом сообщил представитель Восточного подразделения войск ВСУ Сергей Череватый. Он подробнее рассказал о ситуации на Донбассе и обороне на Бахмутском направлении.

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Не взять город за четыре месяца, сосредоточив вокруг него немалые усилия и собрав там примерно 30-тысячное войско, — это очень показательно.

— Особенно нужно учитывать динамику потерь врага. Каждый день оккупанты теряют в направлении Бахмута около 70-100 человек и столько же ранеными. Также уничтожается и их техника, — рассказывает Череватый.

Поэтому российские оккупанты вынуждены использовать все группировки и задействовать мобилизационный резерв, поскольку украинская армия уничтожила большинство их профессиональных подразделений.

Их командование гонит свое войско на забой просто для того, чтобы “сохранить” лицо Путина и попытаться захватить всю Донецкую область.

Читать по теме Направление покрыто телами погибших россиян — в ВСУ рассказали о тяжелых боях за Бахмут Спикер Восточного подразделения войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о ситуации в районе Бахмута и потерях россиян.

Про обстрелы инфраструктуры в восточных регионах

Это абсолютно целенаправленная политика. Оккупанты по всей линии фронта — везде, где только может достать артиллерия, в первую очередь уничтожают города и их инфраструктуру.

Все делается для того, чтобы люди были без каких-либо благ, чтобы посеять страх и лишить людей веры. Однако им удается достигнуть только противоположного эффекта.

— У них эмпатии и сострадания к нашему населению нет. Если бы они могли безнаказанно убивать нас, они бы это делали, — убежден спикер ВСУ.

Оккупанты продолжают обстреливать Бахмут. В городе многочисленные разрушения гражданских объектов, а в результате обстрелов ежедневно гибнут мирные жители. Читай, как живут местные в Бахмуте без магазинов, света и воды.

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