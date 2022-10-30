Направление покрыто телами погибших россиян — в ВСУ рассказали о тяжелых боях за Бахмут

На Востоке Украины продолжаются жестокие бои. ВСУ сдерживают российское нашествие и отвоевывают родную землю.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона об оперативной ситуации на фронте и тяжелых боях за Бахмут.

Бахмутское направление: ситуация сегодня

Россияне рассказывают, что якобы имеют определенные успехи в районе Бахмута.

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Успехи их в основном в потере живой силы и техники. Там идут жесточайшие бои. Бахмутское направление покрыто телами погибших россиян. Они их не убирают, — комментирует Череватый.

По его словам, только за последние два дня украинские военные подбили три вражеских танка. Впрочем, россияне непрерывно накрывают это направление артиллерийским огнем.

Также интенсивные бои продолжаются на Авдеевском направлении. Там за последние сутки был зафиксирован примерно 41 штурм, в результате чего личный состав россиян потерял 249 оккупантов.

Россияне пытаются наступать и в направлении Угледара. Но украинские войска сдерживают захватчиков.

А вот трасса Сватово-Кременная находится под огневым контролем ВСУ. Что это значит?

Это делает невозможным переправку ею боеприпасов, личного состава и техники. Следовательно, это усложняет им (россиянам — ред.) ведение боевых действий, — отмечает спикер.

Как результат, украинские военные уже освободили там несколько населенных пунктов и сейчас перегруппировываются.

Более полугода россияне убивали и мародерили в оккупированной Любимовке Херсонской области. Однако, как только услышали о приближении ВСУ, сразу же убежели и побросали награбленное.

Смотри, что рассказали местные об оккупации села Любимовка в Херсонской области.

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