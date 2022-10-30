Украина

Направление покрыто телами погибших россиян — в ВСУ рассказали о тяжелых боях за Бахмут

Елена Яковлева, редактор сайта 30 октября 2022, 16:14
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