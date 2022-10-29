Спали в свинарнике и пытали людей! Что оставили после себя оккупанты в Херсонской области

Развлекались, когда обстреливали мирные дома, смеялись, когда пытали людей, и гордо обустраивались в свинарнике — все это о так называемой “второй армии мира”.

Более полугода россияне убивали и мародерили в оккупированной Любимовке Херсонской области, а только услышали о приближении к селу наших воинов — бежали и бросали все, что успели награбить.

Наши войска с той стороны заехали, люди подходили, обнимались, плакали, целовали их и радовались, — рассказывает житель села Анатолий.

С 10 марта выезд из села был запрещен — российские оккупанты не выпускали местных, которые надеялись эвакуироваться.

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Мы жили благополучно, у нас все было. Нельзя такого творить! Как в наше цивилизованное время такое могло случиться? Я бы в жизни не подумала, это просто варварство, — рассказывает жительница Любимовки Мария.

Нелюди сознательно и безжалостно терроризировали людей, пытались запугать и подчинить, но ничего, кроме презрения, в глазах местных не видели. Подробнее смотри в сюжете Кристины Венгеляускайте.

Советуем посмотреть ситуацию на фронте и какие села ВСУ освободили в Херсонской области.

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