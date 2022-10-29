Спали у свинарнику та катували людей! Що залишили по собі окупанти на Херсонщині

Розважалися, коли обстрілювали мирні хати, сміялися, коли катували людей, і гордо облаштовувались у свинарнику — все це про так звану “другу армію світу”.

Понад півроку росіяни вбивали та мародерили в окупованій Любимівці, що на Херсонщині, а тільки-но почули про наближення до села наших воїнів — тікали та кидали все, що встигли награбувати.

Наші війська з тієї сторони БТРом заїхали, люди підходили, обнімалися, плакали, цілували їх та раділи — розповідає житель села Анатолій.

Від 10 березня виїзд із села був заборонений — російські окупанти не випускали місцевих, які сподівались евакуюватися.

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Ми жили щасливо, в нас все було. Не можна такого творити! Як у наш цивілізований час таке могло трапитися? Я б у житті не подумала, це просто варварство, — розповідає жителька Любимівки Марія.

Нелюди свідомо та безжально тероризували людей, намагалися залякати та підкорити, втім нічого, крім зневаги, в очах місцевих не бачили. Докладніше дивись у сюжеті Христини Венгеляускайте.

Радимо подивитися ситуацію на фронті та які села ЗСУ звільнили на Херсонщині.

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