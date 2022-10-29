Україна

Спали у свинарнику та катували людей! Що залишили по собі окупанти на Херсонщині

Христина Венгеляускайте 29 Жовтня 2022, 23:00

Більше відео
0:03:27
Найбільший у світі радіотелескоп
Заздрили нашим космічним успіхам! Росіяни знищили найбільший у світі радіотелескоп
0:01:22
обмін полоненими
Завдання повернути додому усіх: 52 українців звільнили з полону, серед них — захисники Маріуполя
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 29 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:57
Збір на прилади нічного бачення
Щоб гнати ворога вдень і вночі: Вікна-новини відкрили збір на прилади нічного бачення для ЗСУ
Дивитись більше

Останні відео
0:03:27
Найбільший у світі радіотелескоп

Заздрили нашим космічним успіхам! Росіяни знищили найбільший у світі радіотелескоп
0:03:20
Звільнене село Любимівці
Спали у свинарнику та катували людей! Що залишили по собі окупанти на Херсонщині
0:05:00
Історія військового, який втратив батьків під час атаки дронами
Десять секунд змінили життя назавжди — військовий про втрату батьків та дому під час атаки росіян
0:01:22
обмін полоненими
Завдання повернути додому усіх: 52 українців звільнили з полону, серед них — захисники Маріуполя
0:03:43
Історія Ірини
Снаряд вибухнув поряд, але вона вижила! Неймовірна історія 66-річної Ірини
0:04:25
Валентина Зубко
Кожен день міг стати останнім: бойова медикиня розповіла про російський полон
0:04:30
Ідеї обігріву від українців
Не поспішай купувати буржуйку: як місцева влада пропонує боротися з холодами
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 29 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:43
Як проходить Нацвідбір на Євробачення-2023 в Україні
Там є сильні пісні — Pianoбой поділився подробицями Нацвідбору на Євробачення-2023
0:01:57
Збір на прилади нічного бачення
Щоб гнати ворога вдень і вночі: Вікна-новини відкрили збір на прилади нічного бачення для ЗСУ
Більше відео
Найбільший у світі радіотелескоп
Читати далі
Заздрили нашим космічним успіхам! Росіяни знищили найбільший у світі радіотелескоп
Історія військового, який втратив батьків під час атаки дронами
Читати далі
Десять секунд змінили життя назавжди — військовий про втрату батьків та дому під час атаки росіян

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь